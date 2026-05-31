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В Финляндии призвали быть готовыми к уничтожению летящих из Украины дронов

По словам чиновника, для обеспечения безопасности гражданского воздушного движения придется использовать военную силу.
Тимур Юсупов 07-06-2026 04:00
© Фото: Viacheslav Madiievskyi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости быть готовыми сбивать залетающие в воздушное пространство страны с территории Украины беспилотники. Об этом пишет RT.

Как отметил политик, местные власти рассматривают сценарии того, что в небе над Финляндией могут появиться запущенные киевским режимом дроны.

«Беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы», - считает Хяккянен.

Он также добавил, что приоритетной задачей для государства является обеспечение безопасности гражданского воздушного движения.

Ранее Ранее украинские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Финляндии, несколько БПЛА упали на территории страны. Хельсинки потребовали от Киева исключить подобные инциденты.

#в стране и мире #Финляндия #Антти Хяккянен #дроны всу
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