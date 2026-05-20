Министр обороны Финляндии попал в неловкую ситуацию, обвинив РФ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен обвинил Россию в появлении украинских беспилотников над Финляндией и Эстонией. Об этом сообщило издание Iltalehti.

На вопрос о конкретных доказательствах того, что РФ якобы перенаправляет дроны ВСУ в сторону Финляндии и стран Прибалтики, министр растерялся и ответил что-то непонятное.

«Мы знаем, что Россия способна решительно пресечь, по крайней мере, эти процессы, но в то же время она занята отражением атак беспилотников в Санкт-Петербурге и Москве, а также в соседних городах», - заявил Хяккинен.

Однако никаких доказательств он не привел и отказался комментировать подробности.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал странный ответ на вопрос о пролете беспилотников ВСУ над территорией страны. По его словам, дроны случайно попали на территорию Финляндии. Также он признал , что в Финляндии отсутствует оборудование для нейтрализации любых беспилотников. Орпо назвал этот факт печальным.