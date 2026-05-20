МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Министр обороны Финляндии попал в неловкую ситуацию, обвинив РФ

На вопрос о конкретных доказательствах министр растерялся и ответил что-то непонятное.
Вероника Левшина 20-05-2026 05:49
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен обвинил Россию в появлении украинских беспилотников над Финляндией и Эстонией. Об этом сообщило издание Iltalehti.

На вопрос о конкретных доказательствах того, что РФ якобы перенаправляет дроны ВСУ в сторону Финляндии и стран Прибалтики, министр растерялся и ответил что-то непонятное.

«Мы знаем, что Россия способна решительно пресечь, по крайней мере, эти процессы, но в то же время она занята отражением атак беспилотников в Санкт-Петербурге и Москве, а также в соседних городах», - заявил Хяккинен.

Однако никаких доказательств он не привел и отказался комментировать подробности.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал странный ответ на вопрос о пролете беспилотников ВСУ над территорией страны. По его словам, дроны случайно попали на территорию Финляндии. Также он признал , что в Финляндии отсутствует оборудование для нейтрализации любых беспилотников. Орпо назвал этот факт печальным.

#Россия #в стране и мире #эстония #ВСУ #Финляндия #дроны #обвинение #доказательства
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 