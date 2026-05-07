Вирусолог исключил пандемию хантавируса после вспышки на лайнере

Нужно ли россиянам бояться хантавируса, может ли он передаваться от человека к человеку и грозит ли новой пандемией, рассказал «Звезде» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Хантавирусы давным-давно существуют как в России, так и в Китае, Корее, Европе, США и Южной Америке. Они широко распространены по миру, и примерно 200 тысяч случаев заболеваний бывает в среднем в год», - объяснил вирусолог.

Эксперт подчеркнул, что для большинства хантавирусов передача от человека к человеку нехарактерна. Однако 30 лет назад ученые описали новый тип возбудителя хантавируса - так называемый вирус Андес в Южной Америке. Этот штамм очень опасен, он вызывает поражение легких и обладает высочайшей летальностью.

«Этот новый вирус дает кардиопульмональный синдром, при котором наступают поражение легких и остановка дыхания. Примерно 30-60% больных погибает», - добавил вирусолог.

По его словам, на лайнере MV Hondius ситуация выглядит необычной. Там заболели около восьми человек, трое умерли. Однако точно установить, передается ли вирус от человека к человеку на корабле или все случаи связаны с грызунами, пока сложно.

«Страх того, что этот вирус передастся куда-то на людей и будет распространяться как эпидемия или даже пандемия, он, конечно, необоснован. Пока мы не имеем оснований считать, что этот вирус действительно так заразен для людей при контакте между собой», - отметил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что хантавирус в основном распространяется через пыль от помета, мочи и выделений грызунов. Люди заражаются, когда вдыхают такие частицы. Эксперт считает, что быстрого распространения вируса ждать не стоит.

Вспышка хантавируса произошла на голландском круизном лайнере MV Hondius. Судно вышло из аргентинского порта Ушуайя в длительный круиз по Антарктиде и островам Южной Атлантики. На борту находятся около 147 человек из более чем 20 стран.

С начала апреля на судне начали регистрировать случаи тяжелого респираторного заболевания. По состоянию на 6-7 мая зафиксировали пять подтвержденных случаев хантавируса, три предполагаемых случая и три смерти. Это одна из самых необычных вспышек хантавируса в истории, поскольку обычно он не передается от человека к человеку.

Параллельно в самой Аргентине в эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов зафиксировали рекордную за 10 лет вспышку хантавируса. С июня 2025 года по май 2026 года выявили 101 случай заболевания, из них около 32 закончились летальным исходом. Это почти в два раза больше, чем в предыдущие сезоны.