AFP: вспышка хантавируса на круизном лайнере унесла жизни не менее трех человек

Вспышка смертельной хантавирусной инфекции произошла на круизном лайнере в Атлантическом океане. В результате скончались не менее трех человек. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в ВОЗ.

Уточняется, что инцидент произошел на судне Hondius, следовавшем из Ушуайи в Аргентине в Кабо-Верде. Всего точно подтвердили один случай заражения, еще пять - под подозрением.

«Из шести пострадавших трое умерли, а один в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке», - говорится в материале.

Чаще всего хантавирус передается к человеку через мелких грызунов. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную ломоту в мышцах, головную боль и усталость. В некоторых случаях у пациентов могут возникнуть проблемы с легкими или даже почками. Чаще всего симптомы проявляются через 1-8 недель после контакта с грызунами.