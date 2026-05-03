МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AFP: вспышка хантавируса на круизном лайнере унесла жизни не менее трех человек

Всего зафиксировали один лабораторно подтвержденный случай, еще пять - под подозрением.
Глеб Владовский 03-05-2026 23:28
© Фото: Marcos Silva Keystone Press Agency Globallookpress

Вспышка смертельной хантавирусной инфекции произошла на круизном лайнере в Атлантическом океане. В результате скончались не менее трех человек. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в ВОЗ.

Уточняется, что инцидент произошел на судне Hondius, следовавшем из Ушуайи в Аргентине в Кабо-Верде. Всего точно подтвердили один случай заражения, еще пять - под подозрением.

«Из шести пострадавших трое умерли, а один в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке», - говорится в материале.

Чаще всего хантавирус передается к человеку через мелких грызунов. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную ломоту в мышцах, головную боль и усталость. В некоторых случаях у пациентов могут возникнуть проблемы с легкими или даже почками. Чаще всего симптомы проявляются через 1-8 недель после контакта с грызунами.

#в стране и мире #ВОЗ #инфекция #круизный лайнер #хантавирус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 