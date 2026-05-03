Сильнейшая за 10 лет вспышка хантавируса произошла в Аргентине

Заболел уже 101 человек. Умер каждый третий.
Дима Иванов 07-05-2026 12:05
© Фото: Elton Monteiro, XinHua, Global Look Press

Рекордное за 10 лет количество случаев заражения хантавирусом зафиксировал Минздрав Аргентины. В текущем эпидемиологическом сезоне специалисты подтвердили уже 101 случай заболевания.

«Страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания за последнее десятилетие», - сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на данные министерства.

С начала 2026 года выявили 42 новых случая. Из 101 подтвержденного случая 32 человека умерли. Текущая летальность превышает 31%.

По данным Министерства здравоохранения, число случаев в этом сезоне значительно выше, чем в предыдущие годы. Для сравнения: в сезоне 2024-2025 годов зарегистрировали 57 случаев, в 2023-2024 годах - 75 случаев.

Аргентина лидирует в американском регионе по количеству случаев хантавируса. Большинство заболевших - мужчины в возрасте от 20 до 49 лет. Вспышка совпала с международным инцидентом на круизном лайнере MV Hondius, который вышел из аргентинского порта Ушуайя.

