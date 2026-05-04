В ВОЗ сообщили о низких рисках вспышки хантавируса

ВОЗ не видит рисков распространения хантавируса и поводов для ограничения поездок, сообщил глава европейского офиса организации Ханс Клюге.

«Хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды (контакт с мочой или фекалиями инфицированных грызунов). Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку. Риск для населения в целом остается низким», - отметил глава ведомства.

Также он подчеркнул, что угрозы здоровью не знают границ. Совместная работа является способом защитить людей от заболеваний.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. От заболевания скончались не менее трех человек.