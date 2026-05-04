МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ВОЗ сообщили о низких рисках вспышки хантавируса

На круизном лайнере MV Hondius погибли не менее трех человек из-за хантавируса.
Андрей Юдин 04-05-2026 13:51
© Фото: Josue PÃƒÂ�Rez, Keystone Press Agency, Global Look Press

ВОЗ не видит рисков распространения хантавируса и поводов для ограничения поездок, сообщил глава европейского офиса организации Ханс Клюге.

«Хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды (контакт с мочой или фекалиями инфицированных грызунов). Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку. Риск для населения в целом остается низким», - отметил глава ведомства.

Также он подчеркнул, что угрозы здоровью не знают границ. Совместная работа является способом защитить людей от заболеваний.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. От заболевания скончались не менее трех человек.

#в стране и мире #ВОЗ #Ханс Клюге #хантавирус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 