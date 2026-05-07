МО РФ: Киев пытался атаковать Петербург, используя воздушное пространство Латвии

Минобороны России заявило, что ВСУ предприняли попытку атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, используя воздушное пространство Латвии.

По данным российского оборонного ведомства, около 03.20 по столичному времени средства радиотехнической разведки обнаружили в воздушном пространстве Латвии группу из шести беспилотников. Одновременно российские системы контроля зафиксировали в небе над республикой два французских истребителя Rafale и два F-16.

Как сообщили в министерстве, около 04.00 отметки пяти дронов исчезли в районе латвийского города Резекне. Еще один беспилотник пересек российскую границу и был уничтожен средствами ПВО в 04.41. Этот дрон сбили в районе Лихачево - населенного пункта, расположенного в 78 километрах к юго-востоку от Пскова.

Согласно заявлению Минобороны, экспертиза обломков показала, что сбитая цель являлась беспилотником противника Ан-196 «Лютый».

О падении украинского дрона на территорию нефтебазы в Резекне ранее сообщила LSM со ссылкой на государственную полицию.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции ведомство сообщило об ударах по местам запуска беспилотников самолетного типа ВСУ. Помимо этого, в течение суток поражались объекты украинской транспортной инфраструктуры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.