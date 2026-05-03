Украинский дрон попал по нефтебазе в Латвии

Украинские дроны залетели в воздушное пространство Латвии. Два из них упали в 40 километрах от границы с РФ, сообщили в вооруженных силах Латвии.
Один дрон упал на территории нефтебазы компании East-West Transit в Резекне. Беспилотник повредил четыре пустых резервуара для хранения нефтепродуктов. Пострадавших нет.
«Он попал в пустой резервуар», - заявил местный депутат Гунтарс Скудра.
Пожарные получили вызов около 03.30 утра по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили тление на небольшой площади и провели работы по охлаждению резервуара. Открытого огня уже не было.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительной информации, беспилотники, вероятно, запустили с украинской стороны для удара по целям в России.
«По предварительным данным, речь идет о дронах, направленных со стороны Украины», - сказал Спрудс телеканалу LSM.
Власти объявили предупреждение жителям Резекненского, Балвского и Лудзенского краев и попросили их оставаться в помещениях. Занятия в школах Резекне отменили.
Это не первый раз, когда украинские дроны нарушают воздушное пространство стран Балтии. Ранее БПЛА упали среди прочего в Финляндии и Эстонии.
