Украинский дрон попал по нефтебазе в Латвии

Повреждены четыре резервуара для хранения топлива.
Дима Иванов 07-05-2026 11:38
© Фото: Lord Bebo, X

Украинские дроны залетели в воздушное пространство Латвии. Два из них упали в 40 километрах от границы с РФ, сообщили в вооруженных силах Латвии.

Один дрон упал на территории нефтебазы компании East-West Transit в Резекне. Беспилотник повредил четыре пустых резервуара для хранения нефтепродуктов. Пострадавших нет.

«Он попал в пустой резервуар», - заявил местный депутат Гунтарс Скудра.

Пожарные получили вызов около 03.30 утра по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили тление на небольшой площади и провели работы по охлаждению резервуара. Открытого огня уже не было.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительной информации, беспилотники, вероятно, запустили с украинской стороны для удара по целям в России.

«По предварительным данным, речь идет о дронах, направленных со стороны Украины», - сказал Спрудс телеканалу LSM.

Власти объявили предупреждение жителям Резекненского, Балвского и Лудзенского краев и попросили их оставаться в помещениях. Занятия в школах Резекне отменили.

Это не первый раз, когда украинские дроны нарушают воздушное пространство стран Балтии. Ранее БПЛА упали среди прочего в Финляндии и Эстонии

