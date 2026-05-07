Российские войска нанесли огневое поражение местам запуска беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщило МО РФ.

Помимо этого, досталось и объектам украинской транспортной инфраструктуры. Отмечено, что пораженные объекты использовались в интересах ВСУ.

Также в российском оборонном ведомстве заявили о нанесении огневого поражения пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины. Поражались и пункты дислокации иностранных наемников. Всего за сутки российские Вооруженные силы поразили пункты временной дислокации неприятеля в 153 районах.

Ранее сообщалось, что экипажи танкови Т-80БВМ разрушили укрепления ВСУ в Запорожской области. Они сделали это 125-миллиметровыми снарядами.

