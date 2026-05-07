Захарова: Зеленский не отдал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая

Она назвала предложение Киева «кровавым пиаром».
Дима Иванов 07-05-2026 12:52
Президент Украины Владимир Зеленский в реальности не отдавал украинским вооруженным формированиям никаких приказов о прекращении огня в период 5-6 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон и перебить инициативу России.

«Нет сомнений, что слова Зеленского о перемирии продиктованы плачевным положением ВСУ и попытками перебить инициативу РФ на 9 Мая», - констатировала Захарова.

По ее словам, подобное поведение Киева уже стало системным: мирные инициативы украинского руководства не подкрепляются реальными действиями на поле боя.

Захарова добавила, что Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару в случае попыток реализовать угрозы Зеленского на 9 мая. Выступая на европейском саммите в Ереване Зеленский заявлял об «украинских дронах над Красной площадью во время парада».

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на Украине на время празднования Дня Победы. Трамп поддержал эту идею.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что объявит режим тишины с 6 мая, чтобы не приурочивать прекращение огня к празднику. При этом атаки на российские территории не прекратились.

#в стране и мире #Мария Захарова #ВСУ #Владимир Зеленский #МИД России #перемирие
