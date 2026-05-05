Лидеры стран Евросоюза собрались в Ереване для участия в саммите Европейского политического сообщества. В частности, на него приехал французский президент Макрон, который похвалил армянского премьера Пашиняна за то, что Армения, по его словам, больше не является «спутником России». А сам премьер обсудил сотрудничество с генсеком НАТО Марком Рютте.

В самом сердце Армении впервые проводят саммит столь масштабного уровня. Среди гостей - сливки европейского сообщества: от руководства Союза Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошта до европейских лидеров и главы НАТО. А за Европой уже в традиционном формате прицепом - премьер-министр Канады прибыл с другого конца света. Хозяин саммита с гордостью задал тон собранию.

«Этот саммит играет важную роль в международном контексте, особенно сейчас, когда мир сталкивается с множеством вызовов: от Украины до Ближнего Востока. Надеюсь, что в результате наших дискуссий и решений этот саммит станет историческим событием, способствующим международному миру и стабильности», - подчеркнул армянский премьер.

Саммит созвал так называемое Европейское политическое сообщество: то есть среди участников не только страны Евросоюза. Весьма показательными стали участия Турции и Азербайджана - двух стран, чьи отношения с Ереваном, мягко говоря, натянутые. Из Анкары на саммит прибыл вице-президент. А глава Азербайджана Ильхам Алиев присоединился онлайн. Пашинян в своем выступлении отвел комплименартную часть и в адрес азербайджанскому лидеру, отметил тесные отношения с республикой и предложил провести следующий саммит в Баку. Алиев также признал значительное улучшение в работе с Арменией, а когда речь зашла о конфликте в Карабахе, выступил с порицанием европейских коллег.

«С мая 2021 года Европейский парламент принял 14 резолюций, в которых много оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Только представьте: 14 резолюций за пять лет - это своего рода одержимость. Последнюю приняли всего четыре дня назад, намеренно, прямо перед саммитом», - заявил Алиев.

Западные лидеры как бы невзначай собрались за месяц до парламентских выборов в Армении. В июне страна решит, кто будет ею управлять и какой курс она возьмет. Конечно, проевропейский курс Еревана наиболее выгоден тем, кто сегодня прошелся по красной дорожке. Оттого и хвалебная речь председателя Европейского совета с очень жирным намеком.

«Сегодняшний саммит по-настоящему исторический, потому, что впервые он проходит здесь, на Южном Кавказе. Он позволил Армении стать самым сердцем Европы, где ей и место. Очень важно укреплять армянскую демократию и бороться с внешним вмешательством и дезинформацией», - сказал Кошта.

А ведь внешнее вмешательство во внутренние дела как раз и есть основная политика Евросоюза сегодня. Попытки разжечь те же беспокойства в Армении, или в той же соседней Грузии, раскачивать страны постсоветского пространства - типичная западная технология.

Возможно, в планах хозяев саммита не было пункта про участие Канады в европейской политике, но именно его гости сами выдвинули тему Украины на передний план. И Армения стала новым пунктом сбора «коалиции желающих», куда и входит Канада.

«Это послание не столько для других, сколько для нас самих. Мы - европейцы, принимаем собственные решения в области безопасности. Именно поэтому мы решили создать Европейское политическое сообщество. Мы сформировали "коалицию желающих" для предоставления гарантий безопасности Украине. Европейцы берут свою судьбу в свои руки, увеличивают расходы на оборону и принимают общие решения», - сказал Макрон.

Великобритания намерена разделить с Евросоюзом украинский кредит в размере 90 миллиардов евро. Под это дело даже пригласили главу киевского режима Владимира Зеленского. Он не упускает возможности провести как можно больше кулуарных переговоров: двусторонка с премьер-министром Польши или «встреча на ногах» с премьер-министром Грузии. Тут Зеленский явно напросился на диалог без предварительных договоренностей и выловил Ираклия Кобахидзе прямо в коридоре. Вся ирония в том, что глава киевского режима не раз публично оскорблял Кобахидзе и вводил против него персональные санкции за отказ Тбилиси вводить антироссийские санкции. Тяжелый взгляд грузинского премьера говорит сам за себя. Ну а далее Зеленский продолжил череду оскорблений, и в своем выступлении завуалировано намекнул на «недееспособности» Вашингтона в решении украинского кризиса, а значит вся надежда теперь на европейцев.

«Нам нужно найти работоспособный дипломатический формат и Европа должна быть за столом любых переговоров. Мы поддерживаем контакт с Соединенными Штатами и понимаем их точку зрения. Но было бы хорошо прийти к единому голосу от Европы для переговоров с Россией», - сказал Зеленский.

Все это мероприятие словно обнажает европейское соперничество с Москвой и Вашингтоном. В этом плане опять та же Канада играет свою символическую партию.

Однако в Ереване накануне саммита министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью французскому телеканалу поспешил заявить о желании сохранить рабочие и безконфликтные связи с Москвой.

«В Армении не стремятся к конфликту с Россией и не хотят ухудшения двусторонних отношений. Народы Армении и России тесно связаны как экономически, так и культурно. Поэтому Ереван стремится и дальше поддерживать дружественные отношения», - сказал дипломат.

Еще ранее - месяц назад в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Тогда же российский лидер направил Еревану главный сигнал и заявил, что республика не может быть одновременно членом Евросоюза и Евразийского экономического союза, куда на сегодняшний день входят и Москва и Ереван. С этим решением Армения пока не определилась, однако возвращаться к полноформатному участию в ОДКБ Ереван позже отказался.