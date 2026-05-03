МИД России призвал эвакуировать из Киева иностранных граждан и дипломатов

К заявлению Минобороны России об ответе на попытку сорвать День Победы в Москве следует отнестись максимально серьезно, подчеркнула Мария Захарова.
Тимур Юсупов 06-05-2026 21:31
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, Global Look Press © Видео: МИД России

МИД России призывает власти иностранных государств заранее эвакуировать из Киева своих граждан и дипломатов. К заявлению Минобороны России о неминуемом ответе на угрозы киевского режима нанести удар по Москве в День Победы следует отнестись максимально серьезно, предупредила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как уведомила спикер, во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и представительства международных организаций направлена нота с предостережением.

«МИД России настоятельно призывает с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения ВС РФ ответного удара, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов», - 

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации отреагировали на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского нанести удар по Москве в день празднования Великой Победы, предупредив, что в случае провокации, ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В военном ведомстве отметили, что Россия, несмотря на имеющиеся у нее возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких действий, однако теперь ситуация изменилась. 

#Киев #Мария Захарова #мид #МИД РФ #массированный удар #День Победы 2026
