Биолог объяснил, чем опасен хантавирус на круизном корабле

Хантавирус, от которого скончались уже три пассажира круизного судна MV Hodus, ставшего на якорь у берегов Кабо-Верде в Западной Африке, может передаваться от человека к человеку. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» предупредил вирусолог, доктор биологических наук Федор Лисицын. По некоторым признакам, именно латиноамериканский, особенно опасный штамм хантавируса, гуляет по кораблю.

«Большинство хантавирусов не передаются от человека к человеку, но есть неподтвержденные пока данные, что два южноамериканских штамма могут передаваться. Это как раз легочные пленки. Учитывая, что у хантавирусных заболеваний инкубационный период от двух-трех недель до 35 суток, я понимаю всю панику островных государств Кабо-Верде. Они не хотят с этим связываться», - сказал Лисицын.

Туристический лайнер следовал из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде. Вирус «захватил» судно в акватории Атлантического океана. Погибшие пассажиры умерли от сердечно-легочной недостаточности. На прогулочном корабле им просто не смогли оказать квалифицированную помощь. Еще один пассажир находится в критическом состоянии. Его позволили доставить на берег и поместили в больницу в Йоханнесбурге.

«Это геморрагическая лихорадка. То есть лопаются кровеносные сосуды и происходит кровоизлияние. Проблемы с почкам и печенью, а в латиноамериканском варианте вируса - с легкими и сердцем. Хантавирусов известно около 40 разновидностей. Есть относительно неопасные, где один-два смертельных случая на несколько тысяч заболевших, а южноамериканские штаммы дают 50-процентную смертность», - предупредил вирусолог.

Учитывая длительный инкубационный период и должную чистоту на фешенебельном круизном лайнере, велика вероятность, что многие пассажиры поднялись на борт корабля уже заболевшими, допустил Лисицын. Сейчас эпидемиологи выясняют, где могло произойти заражение.

«Эта напасть довольно известная. По-другому она называется "лихорадка пыльных дач". Когда весной или осенью люди возвращались в жилые помещения, которые не использовались длительное время, они начинали там делать уборку и заболевали. Чтобы вызвать заражение, нужен крысиный или мышиный сухой помет. При уборке он поднимается в воздух, вдыхается, и происходит заражение. Поэтому первая уборка должна быть влажной. Желательно в маске и в перчатках», - посоветовал гость утреннего эфира «Звезды».

Судно продолжает находиться у берегов Кабо-Верде. Зайти в порт ему не позволяют. На этой неделе власти Нидерландов заявили о готовности принять троих пассажиров, предварительно, заразившихся хантавирусом. Сам круизный лайнер ждут на Канарских островах. Доступ в испанский порт был одобрен властями по просьбе Всемирной организации здравоохранения, «в соответствии с международным правом» и из «гуманитарных соображений».