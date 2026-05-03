МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Испания примет круизное судно со вспышкой хантавируса

По прибытии на Канарские острова экипаж и пассажиры судна пройдут медицинское обследование.
Андрей Юдин 06-05-2026 10:42
© Фото: Moritz Wolf, imageBROKER.com, Global Look Press

Испания примет круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, на Канарских островах. Об этом сообщает El Confidencial.

Доступ в испанский порт был одобрен властями по просьбе Всемирной организации здравоохранения, «в соответствии с международным правом» и из «гуманитарных соображений», говорится в материале.

Кроме того, с судна на Канарские острова будет экстренно эвакуирован врач, который находится в тяжелом состоянии. По данным ВОЗ, на борту заразились семь человек.

Сейчас нидерландское судно находится на стоянке в Кабо-Верде, а через три-четыре дня прибудет в конечную точку - определенный порт на Канарских островах пока не объявлен. По прибытии пассажиры и экипаж пройдут обследование и получат лечение.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах примут троих пассажиров лайнера, заболевших хантавирусом. Также ВОЗ сообщала, что риски вспышки заболевания минимальны.

#в стране и мире #Вирус #эпидемия #болезни #нидерланды #круизный лайнер #хантавирус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 