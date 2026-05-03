Испания примет круизное судно со вспышкой хантавируса

Испания примет круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, на Канарских островах. Об этом сообщает El Confidencial.

Доступ в испанский порт был одобрен властями по просьбе Всемирной организации здравоохранения, «в соответствии с международным правом» и из «гуманитарных соображений», говорится в материале.

Кроме того, с судна на Канарские острова будет экстренно эвакуирован врач, который находится в тяжелом состоянии. По данным ВОЗ, на борту заразились семь человек.

Сейчас нидерландское судно находится на стоянке в Кабо-Верде, а через три-четыре дня прибудет в конечную точку - определенный порт на Канарских островах пока не объявлен. По прибытии пассажиры и экипаж пройдут обследование и получат лечение.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах примут троих пассажиров лайнера, заболевших хантавирусом. Также ВОЗ сообщала, что риски вспышки заболевания минимальны.