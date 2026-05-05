В Нидерландах примут заболевших хантавирусом пассажиров круизного лайнера

На борту находится один гражданин России.
Тимур Юсупов 05-05-2026 19:21
© Фото: Elton Monteiro, XinHua, Global Look Press

Власти Нидерландов примут троих пассажиров круизного судна MV Hondus, предварительно заразившихся хантавирусом. Об этом со ссылкой на местное Министерство иностранных дел сообщил портал NU.nl.

Согласно имеющейся информации, вспышка заболевания произошла на туристическом лайнере, три недели назад вышедшем из аргентинского порта. На корабле находится около 150 человек, включая одного россиянина - судно попыталось зайти в один из портов Кабо-Верде, но получило отказ.

Хантавирус - это вирус, в основном поражающий мелких млекопитающих. При попадании в организм человека, он вызывает поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку. Сообщается, что двое из трех зараженных пассажиров лайнера находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще трое человек уже умерли, а один находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

Сейчас на борту судна работает группа эпидемиологов. Туристов обязали не выходить из своих кают, однако инкубационный период заболевания может длиться до нескольких недель, что затрудняет выявление заразившихся. Рассматривается возможность медицинской эвакуации людей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направит группу специалистов в Бурунди для помощи в ликвидации вспышки неизвестного заболевания. Ее зафиксировали в округе Мпанда на севере государства.

