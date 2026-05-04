Воины-дальневосточники вклинились в оборону ВСУ на востоке Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» закрепились на занятых позициях, и за последние сутки сорвали порядка десяти попыток подвоза противником личного состава и боеприпасов на передовую.

Танкисты группировки «Восток» взломали оборонительные рубежи противника на Запорожском направлении. Разветвленная сеть опорных пунктов ВСУ в районе Верхней Терсы пала. Тем самым наши бронегруппы расчистили путь штурмовым отрядам, которые незамедлительно пошли в прорыв.

Теперь танкисты - это не «таран», а высокоточный инструмент. Они работают с закрытых огневых позиций в тесном контакте с операторами дронов, наносят удары там, где их меньше всего ждут. Вести огонь с таких точек сложнее, чем прямой наводкой. Именно поэтому подготовка каждой такой позиции ведется задолго до начала боевого дежурства.

«Выбираем более-менее пышную лесополосу, заезжаем туда. Стараемся не нарушать естественную маскировку. Стараемся заезжать рано утром», - рассказал механик-водитель с позывным Леха.

На огневой рубеж танк заходит по сложной траектории - зигзагом, чтобы сбить противника с толку. Вывернутый траками грунт тут же идет на обвалование: его укладывают так, чтобы скрыть силуэт машины. Корпус танка уходит вглубь почти на метр. Короткая пристрелка, и экипаж приступает к боевой работе.

Отражать атаки приходится на каждом метре пути. Однако для экипажа машины вражеские дроны-камикадзе давно перестали быть критической угрозой. Зачастую экипаж сознательно вызывает огонь на себя, работает как живой щит и отвлекает основные силы противника.

«"Камикадзе" уже не актуальны для танка. У нас очень хорошая обварка, мы их почти не чувствуем. Я насчитал на свою машину 22 FPV. То есть мы доехали до задачи, выполнили свою задачу, так еще и вернулись. Весь огонь на себя берем», - рассказал командир экипажа с позывным Аза.

Внушительный вес не мешает этой машине быть по-спортивному резвой. Мощная газовая турбина позволяет Т-80 стремительно менять дислокацию. Сегодня мобильность танка - это не просто характеристика, а надежный союзник. Благодаря выверенному взаимодействию танковых экипажей, артиллерии и расчетов беспилотной авиации, наступательная инициатива остается за группировкой «Восток».

Северо-западнее Александрограда идут активные бои: в лесном массиве за рекой Волчья наши бойцы продвигаются в направлении Лесного Днепропетровской области. Там под контроль взят ряд важных опорных пунктов ВСУ.

Одновременно с этим на Запорожском направлении в районах Воздвижевки, Верхней Терсы и Чаривного наши части закрепились на новых рубежах. Чтобы сорвать попытки контратак, воины-дальневосточники наносят массированное огневое поражение по районам сосредоточения резервов противника, как на переднем крае, так и в глубоком тылу.