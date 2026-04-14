Танк Т-80БВМ расправился с опорными пунктами ВСУ в Днепропетровской области

Эффективная работа танкового экипажа позволила ликвидировать живую силу ВСУ на указанных позициях и сорвать накопление резервов на этом участке фронта.
14-04-2026 06:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Днепропетровской области танковый экипаж группировки войск «Восток» уничтожил пункты размещения живой силы и опорные пункты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время воздушной разведки разведывательный расчет БПЛА обнаружил места сосредоточения живой силы противника в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО. Враг переоборудовал жилые строения под пункты скрытного помещения, а также выстроил сеть укрепленных опорных пунктов в прилегающих лесополосах.

Координаты целей передали экипажу танка Т-80БВМ. Танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию, где нанесли серию точных ударов по выявленным объектам осколочно-фугасными снарядами.

В результате стрельбы здания, которые ВСУ использовали в качестве укрытий, были разрушены. Сразу после этого экипаж перенес огонь на лесополосу, уничтожив фортификационные сооружения и блиндажи в опорном пункте противника.

В военном ведомстве ранее сообщили, что в Днепропетровской области расчет «Град» накрыл позиции ВСУ. По данным разведки, в лесополосах у противников были пункты управления беспилотниками.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #уничтожение #Днепропетровская область #Опорные пункты #Танк Т-80БВМ
