МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подготовка до мелочей: как экипажи Т-80 выбирают партии боеприпасов

Наши бойцы стараются следить за тем, чтобы пороховые заряды хранились в должной мере и все было равномерно.
Глеб Владовский Лана Иден 11-02-2026 20:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Красноармейском направлении бойцы группировки войск «Центр» в качестве артиллерии нередко используют танки. Экипажи Т-80 расчищают путь нашим штурмовикам, ведя стрельбу с закрытых огневых позиций. Перед каждым выездом танкисты тщательно готовятся и стараются отбирать партии снарядов одного года выпуска.

Действуют бойцы 5-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии быстро: наводятся за пару минут. Экипаж ведет огонь с закрытой огневой позиции. Расстояние до цели - 8,5 километров. Наш танк уничтожает блиндажи противника на Красноармейском направлении.

Наш Т-80 работает по целям за Димитровым, освобожденным в конце декабря: здесь российские штурмовики наступают к северо-западу от Родинского и ведут ожесточенные бои в районе Белицкого. Количество боевиков и техники ВСУ активно сокращают у Гришино и Сергеевки, тем самым освобождая все больше территорий Донецкой Народной Республики.

Каждому выезду предшествует скрупулезная подготовка. Экипаж учитывает все нюансы - от погодных изменений до партии снарядов.

«Год выпуска, как они хранились. Мы, понятное дело, тоже стараемся поддерживать их температурный режим один. Пороховые заряды у нас сохнут, мы их перемещаем, чтобы равномерно все происходило, и стараемся отбирать партии одного года выпуска», - рассказал командир танка с позывным Алоэ.

Танк Т-80БВМ расчищает путь штурмовикам и разведотрядам. Порой наша пехота находится вплотную к противнику - и тогда во время ведения огня важным становится каждый метр. Сразу после стрельбы - уход на перезарядку: у экипажа это не последний боевой выезд.

#Т-80 #снаряды #наш эксклюзив #группировка войск «Центр» #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 