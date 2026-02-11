На Красноармейском направлении бойцы группировки войск «Центр» в качестве артиллерии нередко используют танки. Экипажи Т-80 расчищают путь нашим штурмовикам, ведя стрельбу с закрытых огневых позиций. Перед каждым выездом танкисты тщательно готовятся и стараются отбирать партии снарядов одного года выпуска.

Действуют бойцы 5-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии быстро: наводятся за пару минут. Экипаж ведет огонь с закрытой огневой позиции. Расстояние до цели - 8,5 километров. Наш танк уничтожает блиндажи противника на Красноармейском направлении.

Наш Т-80 работает по целям за Димитровым, освобожденным в конце декабря: здесь российские штурмовики наступают к северо-западу от Родинского и ведут ожесточенные бои в районе Белицкого. Количество боевиков и техники ВСУ активно сокращают у Гришино и Сергеевки, тем самым освобождая все больше территорий Донецкой Народной Республики.

Каждому выезду предшествует скрупулезная подготовка. Экипаж учитывает все нюансы - от погодных изменений до партии снарядов.

«Год выпуска, как они хранились. Мы, понятное дело, тоже стараемся поддерживать их температурный режим один. Пороховые заряды у нас сохнут, мы их перемещаем, чтобы равномерно все происходило, и стараемся отбирать партии одного года выпуска», - рассказал командир танка с позывным Алоэ.

Танк Т-80БВМ расчищает путь штурмовикам и разведотрядам. Порой наша пехота находится вплотную к противнику - и тогда во время ведения огня важным становится каждый метр. Сразу после стрельбы - уход на перезарядку: у экипажа это не последний боевой выезд.