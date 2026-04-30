МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы обрушили снаряды на минометчиков ВСУ в Запорожской области

В результате огневого поражения минометные орудия вместе с их расчетами, а также опорные пункты и находившаяся в них живая сила ВСУ уничтожены.
30-04-2026 18:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили минометные позиции и опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели были выявлены разведывательными беспилотниками, зафиксировавшими работу минометных расчетов противника, которые вели огонь по передовым позициям российских подразделений. После дополнительной разведки координаты передали артиллеристам для контрбатарейной борьбы.

На опубликованных кадрах видно, как расчет САУ «Мста-С» ведет огонь из замаскированной позиции, после чего снаряды накрывают лесополосу, где находились огневые точки противника. Также зафиксированы попадания по укрытиям и позициям, сопровождающиеся взрывами и задымлением.

После уничтожения минометных расчетов артиллеристы перенесли огонь на опорные пункты и укрытия пехоты. Корректировка стрельбы и контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных дронов.

В Минобороны уточнили, что в результате ударов были уничтожены минометы вместе с расчетами, а также живая сила противника в укрепленных позициях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #Мста-С #запорожская область
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 