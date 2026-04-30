Артиллеристы обрушили снаряды на минометчиков ВСУ в Запорожской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили минометные позиции и опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели были выявлены разведывательными беспилотниками, зафиксировавшими работу минометных расчетов противника, которые вели огонь по передовым позициям российских подразделений. После дополнительной разведки координаты передали артиллеристам для контрбатарейной борьбы.

На опубликованных кадрах видно, как расчет САУ «Мста-С» ведет огонь из замаскированной позиции, после чего снаряды накрывают лесополосу, где находились огневые точки противника. Также зафиксированы попадания по укрытиям и позициям, сопровождающиеся взрывами и задымлением.

После уничтожения минометных расчетов артиллеристы перенесли огонь на опорные пункты и укрытия пехоты. Корректировка стрельбы и контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных дронов.

В Минобороны уточнили, что в результате ударов были уничтожены минометы вместе с расчетами, а также живая сила противника в укрепленных позициях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.