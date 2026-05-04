Армия США расчистила судоходный путь в Ормузском проливе

Армия США расчистила путь для судов в Ормузском проливе от мин. Об этом сообщил командующий CENTCOM Брэд Купер.

Накануне Центрального командования ВС США начали операцию «Проект Свобода». Миссия, инициированная президентом, будет оказывать поддержку торговым судам, стремящимся беспрепятственно проходить через Ормузский пролив. Как уточнил Дональд Трамп, корабли из разных регионов мира, чьи страны не участвуют в конфликте на Ближнем Востоке, оказались в этой зоне случайно и не имеют никакого отношения к происходящему. Многие из заблокированных кораблей испытывают нехватку продовольствия и предметов первой необходимости.

Военная поддержка со стороны США включает в себя эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, различные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих.

Позже Axios заявило, что ВМС США не будут организовывать конвои для коммерческого судоходства через Ормузский пролив. По сообщению американских чиновников, военные корабли Штатов будут находиться недалеко для защиты гражданских кораблей от нападения со стороны иранских военных.