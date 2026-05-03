Трамп объявил о миссии по выводу судов из Ормузского пролива

США объявили о начале гуманитарной операции под названием «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени, по выводу иностранных судов, застрявших в Ормузском проливе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

Как уточнил президент США, Корабли из разных регионов мира, чьи страны не участвуют в текущем ближневосточном конфликте, оказались в этой зоне случайно, не имея никакого отношения к происходящему. Сообщается, что многие из заблокированных кораблей испытывают нехватку продовольствия и предметов первой необходимости.



Владельцы судов уже уведомили, что не планируют возвращаться в этот регион, пока там не будут гарантированы безопасные условия для судоходства.

Глава США также отметил, что в настоящее время ведутся позитивные переговоры с Ираном, которые могут привести к взаимовыгодным результатам для всех сторон. Тем не менее, он предупредил, что любое вмешательство в гуманитарный процесс будет жестко пресекаться.

«Если каким-либо образом этот гуманитарный процесс будет нарушен, это вмешательство, к сожалению, должно быть решительно обработано. Спасибо за внимание к этому вопросу!» - заключил Трамп в своем заявлении.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе почти прекратилось, пока президент США рассматривает последнее мирное соглашение от Исламской республики.