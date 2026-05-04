США задействуют около 15 000 военных в рамках операции в Ормузском проливе

Около 15 000 американских военнослужащих будут задействованы в рамках операции «Проект Свобода». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM).

«Поддержка "Проекта Свобода" со стороны США будет включать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, различные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих», - говорится в заявлении ведомства.

В CENTCOM напомнили, что президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по безопасной разблокировке судов, застрявших в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что американский лидер, объявляя о проведении операции, заявил, что суда из разных регионов мира, чьи страны не участвуют в текущем ближневосточном конфликте, оказались в этой зоне случайно, не имея никакого отношения к происходящему. Владельцы сухогрузов и танкеров уже уведомили, что не планируют возвращаться в этот регион, пока там не будут гарантированы безопасные условия для судоходства.