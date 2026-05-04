МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США задействуют около 15 000 военных в рамках операции в Ормузском проливе

В ходе операции будут задействованы также свыше 100 военных самолетов.
Глеб Владовский 04-05-2026 05:25
© Фото: Sgt. Nathan Mitchell, Keystone Press Agency, Globallookpress

Около 15 000 американских военнослужащих будут задействованы в рамках операции «Проект Свобода». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM).

«Поддержка "Проекта Свобода" со стороны США будет включать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, различные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих», - говорится в заявлении ведомства.

В CENTCOM напомнили, что президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по безопасной разблокировке судов, застрявших в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что американский лидер, объявляя о проведении операции, заявил, что суда из разных регионов мира, чьи страны не участвуют в текущем ближневосточном конфликте, оказались в этой зоне случайно, не имея никакого отношения к происходящему. Владельцы сухогрузов и танкеров уже уведомили, что не планируют возвращаться в этот регион, пока там не будут гарантированы безопасные условия для судоходства.

#в стране и мире #Ормузский пролив #Военные США #US CENTCOM
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 