МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: ВМС США не станут сопровождать конвои через Ормузский пролив

Военно-морские силы Вашингтона будут давать информацию о безопасных маршрутах коммерческим судам и защитят их при атаке со стороны Ирана.
Андрей Юдин 04-05-2026 08:52
© Фото: Paul L. Archer, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

ВМС США не будут организовывать конвои для коммерческого судоходства через Ормузский пролив, рассказал журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Корреспондент отметил, что, по сообщению американских чиновников, военные корабли США будут находиться недалеко для защиты гражданских кораблей от нападения со стороны иранских военных.

«ВМС США будут предоставлять коммерческим судам информацию о наиболее удобных морских маршрутах в проливе, особенно в отношении использования маршрутов, не заминированных иранскими военными», - сообщил Равид.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал о начале гуманитарной операции под названием «Свобода». Ее целью будет вывод иностранных судов стран, не участвующих в конфликте. По заявлению Центрального командования ВС США, в операции будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих.

#в стране и мире #ВМС США #Ормузский пролив #судоходство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 