Axios: ВМС США не станут сопровождать конвои через Ормузский пролив

ВМС США не будут организовывать конвои для коммерческого судоходства через Ормузский пролив, рассказал журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Корреспондент отметил, что, по сообщению американских чиновников, военные корабли США будут находиться недалеко для защиты гражданских кораблей от нападения со стороны иранских военных.

«ВМС США будут предоставлять коммерческим судам информацию о наиболее удобных морских маршрутах в проливе, особенно в отношении использования маршрутов, не заминированных иранскими военными», - сообщил Равид.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал о начале гуманитарной операции под названием «Свобода». Ее целью будет вывод иностранных судов стран, не участвующих в конфликте. По заявлению Центрального командования ВС США, в операции будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих.