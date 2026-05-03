Вучич назвал вывод военных США из ФРГ наступлением точки невозврата

Министр войны США Пит Хегсет распорядился начать вывод пяти тысяч американских военнослужащих с территории Германии после заочной перепалки канцлера ФРГ и главы Белого дома.
Ян Брацкий 03-05-2026 07:29
© Фото: IMAGO wolf stone-photo www.imago-images.de Global Look Press

Вывод американских военных с территории Германии демонстрирует наступление точки невозврата в отношениях США и Евросоюза. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич.

«Это является важным политическим заявлением, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами <...> Очевидно, что интересы больше не совпадают и что мы достигли точки невозврата», - сказал политик в интервью изданию Večernje novosti.

Вучич допустил, что решение главы Белого дома о выводе военных с территории ФРГ даст старт противостоянию американцев и немцев и эти разногласия, развивающиеся с высокой скоростью, ударят по сербским интересам и национальной экономике.

«Это очень серьезно. Фондовые рынки рушатся на основании одного заявления», - предупредил сербский лидер.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии. По его данным, процесс займет от 6 до 12 месяцев. Заявление было сделано после ответа Дональда Трампа на критику канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Иран демонстративно унижает Штаты.

В бундестаге решение США назвали «тревожным звонком», но не увидели в этом повода для паники. Председатель комитета по обороне Томас Ревекамп назвал инициативу Трампа неприемлемой провокацией. Парламентарий призвал официальный Берлин укреплять собственную безопасность.

Ранее издание Politico предположило, что Вашингтон настроен не сотрудничать с коллективной Европой, а наказывать ее. Сейчас внимание США полностью сфокусировано на ближневосточном конфликте, тогда как ситуация на Украине Штаты больше не интересует, уверены журналисты. По их мнению, Трамп разозлен на европейских союзников, которые отказались прийти ему на помощь в Иране и это оказалось непримиримым разногласием с Брюсселем.

#в стране и мире #сша #Пентагон #ФРГ #Вучич #мерц
