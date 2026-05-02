Хегсет распорядился вывести 5 тысяч военных США из Германии

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла.

По его данным, вывод военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп заявлял до этого, что вашингтонская администрация рассматривает возможность сокращения контингента на территории Германии.

Заявление было сделано после ответа Трампа на критику в свой адрес со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер написал, что канцлер «не знает, о чем говорит» в ответ на заявления Мерца о том, что Иран демонстративно принижает США. Bloomberg назвал это заявление Мерца «непривычно искренним» и указал, что оно отражает переоценку отношений с Трампом со стороны ряда европейских лидеров.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал высказывание президента США о возможном сокращении американского контингента в ФРГ «черной меткой» для Мерца. Он отметил что канцлер в данной ситуации «испытывает трудности».

Также Трамп допустил, что рассмотрит возможность вывода американского воинского контингента из Италии и Испании. Он объяснил свое решение тем, что Италия ему «ничем не помогла», а Испания «ведет себя ужасно».