МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хегсет распорядился вывести 5 тысяч военных США из Германии

Вывод американских военнослужащих из ФРГ должен быть завершен в течении 6-12 месяцев.
Сергей Дьячкин 02-05-2026 01:07
© Фото: MACIEJ GOCLON FOTONEWS via www.imago-images.de, Global Look Press

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла.

По его данным, вывод военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп заявлял до этого, что вашингтонская администрация рассматривает возможность сокращения контингента на территории Германии.

Заявление было сделано после ответа Трампа на критику в свой адрес со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер написал, что канцлер «не знает, о чем говорит» в ответ на заявления Мерца о том, что Иран демонстративно принижает США. Bloomberg назвал это заявление Мерца «непривычно искренним» и указал, что оно отражает переоценку отношений с Трампом со стороны ряда европейских лидеров.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал высказывание президента США о возможном сокращении американского контингента в ФРГ «черной меткой» для Мерца. Он отметил что канцлер в данной ситуации «испытывает трудности».

Также Трамп допустил, что рассмотрит возможность вывода американского воинского контингента из Италии и Испании. Он объяснил свое решение тем, что Италия ему «ничем не помогла», а Испания «ведет себя ужасно».

#Германия #Дональд Трамп #Европа #Пентагон #вывод войск сша #Пит Хегсет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 