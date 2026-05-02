Politico: США хотят не сотрудничать, а наказывать Европу

Действия американской администрации в последнее время подтверждают, что она намерена не сотрудничать, а осуждать и наказывать европейские страны на фоне перефокусировки с украинского кризиса на войну против Ирана. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, президент США Дональд Трамп «по большей части переключил внимание с продолжающегося конфликта на Украине» на военную операцию против Ирана. Глава Белого дома разозлен на членов НАТО из-за отсутствия с их стороны поддержки в конфликте на Ближнем Востоке.

«Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками начинают казаться непримиримыми», - говорится в материале.

Авторы статьи считают, что критика Трампа в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, его планы по сокращению военного контингента в этой стране, а также недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным говорят о том, что он «на данный момент больше заинтересован в осуждении и, возможно, даже наказании Европы, чем в сотрудничестве с ней». Как подчеркивает газета, «в любой другой момент каждое из этих событий привело бы к кризисным встречам в европейских столицах». Отмечается, что в Европе «в основном считают, что небеса уже рухнули», и некоторые лидеры уже стали адаптироваться к текущему положению дел в отношениях с США.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в НАТО не уверены, что США придет на помощь в случае нападения. К слову, Соединенные Штаты уже не раз заявляли о том, что могут выйти из Североатлантического альянса. Всему виной отказ европейских партнеров США от помощи в войне против Ирана.

На этой неделе Трамп также заявил о готовности сократить военный контингент в ФРГ. Эти слова прозвучали на фоне слов немецкого канцлера Фридриха Мерца, что Иран «унижает» США. Накануне американский лидер анонсировал возможность сокращения американских военных в Италии и Испании. Трамп добавил, что Рим ничем не помог Вашингтону, а Мадрид «ведет себя ужасно».