Шоколадки и матрешки: синхронистка Дорошко рассказала о кубке в Китае

Российские синхронистки выполнили все задачи на третьем этапе Кубка мира, который проходил в китайском Сиане. Об этом «Звезде» рассказала участница соревнований, двукратная чемпионка мира Майя Дорошко.

«В произвольной программе мы заняли первое место. В акробатической группе, которую мы презентовали и довольно-таки мало тренировали, мы тоже хорошо справились. Прошли хороший прогон. Это главная установка на наши соревнования - просто хорошо пройти все программы. И, разумеется, техническая группа. Тоже девочки прошли очень хороший прогон. И заняли второе место. Так что, мне кажется, тренеры довольны нами», - поделилась девушка.

Это было первое выступление российских спортсменов на международных соревнованиях под эгидой World Aquatics с флагом и гимном после снятия ограничений.

«Стоя в Париже на пьедестале, хотелось все-таки услышать наш гимн, и я думала, ну когда, когда уже это свершится, и - о чудо! Буквально через пару недель пришла новость о том, что мы наконец-то сможем выступать под флагом без ограничений. И стоя на пьедестале, конечно, искренне испытывала удовольствие», - сказала Майя.

Никаких конфликтных ситуаций на соревнованиях не было, добавила она. Многие спортсменки из других стран радовались, что россиянки наконец-то снова будут выступать под флагом.

«На самих соревнованиях взаимодействие со спортсменками из других стран проходит очень хорошо. Сегодня мы обменивались сувенирами с девочками из Китая, из Италии, из Индонезии. Подарили шоколадки и матрешки. В общем, всем, кого видели - тем дарили, и все были рады», - отметила спортсменка.

По возвращении в Москву синхронистки получат пять дней отдыха. Для них это много, и Майя рассказала, что даже не знает, как распорядиться таким большим количеством времени. Большую часть она собирается провести с близкими и постарается встретиться с друзьями.

Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место на третьем этапе Кубка мира в Сиане, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Победителем стала команда Китая (5-3-1), третье место заняла Великобритания (2-2-0). Этап проходил с 1 по 3 мая.