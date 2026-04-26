Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке мира

Российские синхронистки завоевали золотые медали в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Сборная, за которую выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, получила недосягаемые для соперниц 260,0196 балла.

Компанию нашим спортсменкам на пьедестале составили китаянки и итальянки, занявшие второе и третье места соответственно. Это не единственные медали наших синхронисток за сегодня.

Утром стало известно о золоте и серебре в произвольной программе у дуэтов. Медали высшего достоинства завоевали Кира Черезова и Валентина Герасимова, серебро у Кристины Чехановой и Анастасии Сидориной.

Для наших девушек этот чемпионат мира первый за много лет, на котором они выступают под национальным флагом и с государственным гимном. Не так давно бюро Международной федерации водных видов спорта объявило о снятии всех ограничений со взрослых спортсменов из России и Белоруссии. Им разрешили участвовать в международных стартах на общих со всеми основания.

Третий этап Кубка мира в Сиане продлится до третьего мая. Так что у наших атлеток есть все шансы пополнить медальную копилку сборной очередными наградами.