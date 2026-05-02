Российские синхронистки взяли золото и серебро на Кубке мира в КНР

Впервые с 2022 года наши спортсмены выступают под флагом и гимном России.
Виктория Бокий 02-05-2026 10:00
© Фото: Telegram/rus_aquatics

Российские спортсменки завоевали золото и серебро на Кубке мира в Китае по синхронному плаванию. Золотые медали в произвольной программе взяли Кира Черезова и Валентина Герасимова, а серебряные достались Кристине Чехановой и Анастасии Сидориной.

Известно, что обладательницы золота получили за свое выступление 304,6439 балла. У Чехановой и Сидориной - 285,8040 балла.

Отмечается, что на третьем месте дуэт из Японии – Моэ Хига и Томока Сато. Японские спортсмены набрали 283,1905 балла.
Напомним, наши синхронисты впервые с 2022 года выступают под флагом и гимном России.

Не так давно президент России Владимир Путин заявил, что РФ возвращается на мировые спортивные арены. Российский лидер подчеркнул, что вводились избирательные санкции против атлетов из РФ в связи с конфликтом на Украине.

#Спорт #Китай #золото #Кубок мира #Российские спортсмены #Синхронное плавание #синхронистки
