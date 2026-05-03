Российские синхронистки завоевали золото Кубка мира в акробатике

Российские синхронистки поставили золотую точку в своих выступлениях на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Наша команда в составе Майи Дорошко, Екатерины Коссовой, Елизаветы Минаевой, Валерии Плехановой, Елены Шабановой, Эвелины Симоновой, Елизаветы Смирновой и Ольги Тютюник завоевали медали высшего достоинства в акробатике.

На счету российских девушек 227,9089 балла. Справа и слева от них на пьедестале выстроились спортсменки из Китая, у которых серебряные и бронзовые медали домашнего турнира в той же категории.

В общемедальном зачете на этом этапе Кубка мира сборная России заняла второе место. У наших синхронистов три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

К слову, накануне сборная России также забрала золото в произвольной программе в группах. Дорошко, Коссова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник обошли представительниц Китая и Италии.