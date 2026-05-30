Митрополит Иларион прибыл в Россию из Чехии

Митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев), ранее задержанный в Чехии, прибыл в Россию. Об этом заявила редакция Telegram-канала митрополита.

Ранее сообщалось, что священника и его водителя освободили из-под стражи. Сообщалось, что обвинения им не предъявлены, обоих отпустили без каких-либо ограничений.

Экспертиза показала, что вещество, найденное в автомобиле иерарха, относится к запрещенным. В связи с этим расследование по делу будет продолжено. Митрополит категорически отрицает свою причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Адвокаты указывают на анонимное сообщение, на основании которого был остановлен автомобиль и проведены досмотр и изъятие предметов.

Ранее священник пожаловался на условия содержания в местном изоляторе. По его словам, там было очень холодно. Приходилось постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть. Он отметил отсутствие питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Спать приходилось на плоских нары, и сделать это получалось только урывками.

Напомним, 24 мая полиция Чехии остановила автомобиль Илариона по пути в храм Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где ему было назначено служение. Основанием послужило анонимное сообщение. Машину обыскали и нашли неизвестное вещество.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Москва расценивает задержание Илариона как срежиссированную провокацию. Россия требовала немедленного и безусловного освобождения представителя духовенства, а также прекращения сфабрикованного уголовного разбирательства в его отношении.