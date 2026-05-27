Митрополит Иларион уехал из Чехии

Ранее священника отпустили из-под стражи.
Владимир Рубанов 27-05-2026 20:34
© Фото: MetropolitanHilarion, Telegram

Митрополит Иларион (Алфеев) покинул Чехию. Об этом он сообщил РИА Новости. Ранее священника и его водителя освободили из-под стражи. Сообщалось, что обвинения им не предъявлены, обоих отпустили без каких-либо ограничений.

Экспертиза показала, что вещество, найденное в автомобиле иерарха, относится к запрещенным. В связи с этим расследование по делу будет продолжено.

Митрополит категорически отрицает свою причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Адвокаты указывают на анонимное сообщение, на основании которого был остановлен автомобиль и проведены досмотр и изъятие предметов.

Ранее в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка. Ему выразили протест и отметили абсурдность обвинений. На Смоленской площади потребовали от Праги прекратить преследования представителей РПЦ и немедленно освободить митрополита Илариона. В защиту священнослужителя выступили в РПЦ.

#освобождение #МИД России #чехия #РПЦ #Задержание #митрополит Иларион
