Митрополит Иларион пожаловался на холод и отсутствие питания в изоляторе

Илариона и его водителя отпустили из изолятора временного содержания в Чехии накануне без предъявления официальных обвинений и наложения каких-либо ограничений.
Ян Брацкий 27-05-2026 11:36
© Фото: Telegram/MetropolitanHilarion

Митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев), освобожденный недавно из-под стражи в Чехии, пожаловался на условия содержания в местном изоляторе. Первые часы в заключении были самыми тяжелыми, признался иерарх. В камере, где находился Иларион, не было элементарных удобств.

«Было очень холодно в первом изоляторе. Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было - плоские нары. Спать получалось только урывками», - рассказал митрополит Иларион в своем Telegram-аккаунте.

Напомним, 24 мая полиция Чехии остановила автомобиль Илариона по пути в храм Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где ему было назначено служение. Основанием послужило анонимное сообщение. Машину обыскали и нашли неизвестное вещество. Илариона и его водителя задержали.

Позже экспертиза подтвердила, что найденный порошок относится к запрещенным веществам. Сам Иларион категорически отверг причастность к транспортировке наркотиков. Проведенные тесты и анализы также ничего не выявили.

На ситуацию отреагировали в Русской православной церкви и в МИД. Там потребовали немедленного освобождения священнослужителя и всестороннего расследования. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала все происходящее срежиссированной провокацией.

Накануне Илариона и его водителя отпустили. Им не стали предъявлять никаких обвинений и налагать ограничений в виде залога или подписки о невыезде. Расследование продолжается. Защита Илариона настаивает на подробном изучении дела.

#чехия #РПЦ #Православие #митрополит #иларион
