Бессент: США конфисковали у Ирана криптовалюту на миллиард долларов

США заблокировали до одного миллиарда долларов криптовалюты Ирана. Об этом заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе Экономического форума имени Рейгана.

«Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», - сказал он.

В апреле Бессент говорил о блокировке криптовалюты на сумму 344 миллиона долларов. Она была заблокирована на кошельках, предположительно связанных с Исламской Республикой. В феврале глава министерства финансов США также заявлял, что Вашингтон внимательно следит за движением денежных средств, которые могут быть связаны с Тегераном.

«Если нам скажут, то мы их достанем», - приводил слова Бессента Fox News.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп покинул двухчасовую встречу в Вашингтоне по поводу возможной сделки с Ираном, так и не приняв никакого решения. Перед встречей президент США на своей странице в Truth Social написал, что намерен «принять окончательное решение» во время встречи в ситуационном центре Белого дома. Трамп сообщил также, что соглашение о прекращении огня будет включать в себя открытие Ормузского пролива, обещание никогда не разрабатывать ядерную бомбу и разрешение Соединенным Штатам вывезти обогащенный уран. Иран неоднократно отвергал эти условия. Администрация США уверяет, что близка к соглашению. Но некоторые вопросы все еще обсуждаются, в том числе разморозка средств для иранцев.

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи рассказал, что соглашение с США еще не достигнуто, обмен сообщениями продолжается. Багаи также отреагировал на заявление Трампа о снятии морской блокады. Он заявил, что Тегеран изначально считал блокаду незаконной и нарушением перемирия. Кроме того, он прокомментировал требования США по свободному проходу судов через Ормузский пролив без чьего-либо контроля. Дипломат сообщил, что управление проливом должно лечь на Иран и Оман как на прибрежные страны.