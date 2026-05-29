NYT: Трамп завершил встречу по иранской сделке, не приняв решения

Президент США Дональд Трамп покинул двухчасовую встречу в Вашингтоне по поводу возможной сделки с Ираном, но так и не принял никакого решения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Перед встречей глава Белого дома в своем посте на Truth Social написал, что намерен «принять окончательное решение» во время встречи в ситуационном центре Белого дома. Трамп сообщил также, что соглашение о прекращении огня будет включать в себя открытие Ормузского пролива, обещание никогда не разрабатывать ядерную бомбу и разрешение Соединенным Штатам вывезти обогащенный уран. Иран неоднократно отвергал эти условия.

Американская администрация считает, что близка к соглашению. Но некоторые вопросы все еще обсуждаются, в том числе разморозка средств для иранцев, говорится в статье.

Представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что обмен сообщениями между Ираном и США продолжается, но окончательного соглашения достигнуто не было. Он подтвердил позицию Тегерана о том, что переговоры в настоящее время «сосредоточены на прекращении войны» и не касаются «ядерной проблемы».

В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что средства массовой информации спекулируют на возможном соглашении между Ираном и США. Он отметил, что любое соглашение должно полностью отменить все санкции и гарантировать Ирану право на использование мирного атома, включая обогащение урана.