Багаи: Иран продолжает диалог с США, но текст соглашения пока не утвержден

Иран продолжает диалог с США, однако окончательный текст соглашения пока не утвержден. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Соглашение еще не достигнуто, обмен сообщениями продолжается», - сказал он.

Багаи также отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о снятии морской блокады. Он заявил, что Тегеран изначально считал блокаду незаконной и нарушением перемирия, пишет RT.

Кроме того, он прокомментировал требования США по свободному проходу судов через Ормузский пролив без чьего-либо контроля. Дипломат сообщил, что управление проливом ложится на Иран и Оман как на прибрежные страны.

Трамп ранее объявил, что возможная сделка с Ираном предполагает снятие морской блокады и разминирование Ормузского пролива. Глава Белого дома добавил, что все суда, застрявшие в проливе, смогут начать процесс возвращения домой.