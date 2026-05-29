Трамп заявил, что сделка с Ираном предполагает разминирование Ормуза

При этом Тегеран должен отказаться от ядерной программы, подчеркнул президент США.
Владимир Рубанов 29-05-2026 18:40
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил, что возможная сделка с Ираном предполагает снятие морской блокады и разминирование Ормузского пролива. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social. Глава Белого дома добавил, что все суда, застрявшие в проливе, смогут начать процесс возвращения домой.

При этом Иран должен официально признать, что у него нет и никогда не будет ядерного вооружения или бомбы, подчеркнул Трамп. А Ормузский пролив должен быть открыт для свободного судоходства без взимания сборов.

Обогащенный уран, по словам президента, будет извлечен Соединенными Штатами в сотрудничестве с Исламской Республикой и Международным агентством по атомной энергии. Этот материал уничтожат.

Замороженные средства Тегерану вернут позже, добавил Трамп. Он заверил, что другие менее важные вопросы уже согласованы. Президент заключил, что направляется в Ситуационную комнату для принятия окончательного решения.

В Тегеране пока не подтверждали согласия на такие условия урегулирования. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что средства массовой информации распространяют слухи о предстоящем соглашении между Ираном и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что соглашение должно полностью снять все санкции и сохранить права Ирана на использование мирного атома, включая обогащение урана.

