Путин покинул Казахстан после трехдневного госвизита

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан, президент Касым-Жомарт Токаев проводил его в аэропорту Астаны. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В аэропорту вывесили флаги России и Казахстана. Кроме того, был выстроен почетный караул.

Напомним, Владимир Путин находился в Казахстане в течение трех дней. Накануне российский лидер вместе с руководителями делегаций стран Евразийского экономического союза посетил в Астане выставку, посвященную проектам в области цифровых технологий.

Сегодня, 29 мая, он принял участие в Высшем совете организации. За круглым столом во Дворце Независимости находились российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров. Армению представлял вице-премьер республики Мгер Григорян.