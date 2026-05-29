Путин покинул Казахстан после трехдневного госвизита

Путин и Токаев поблагодарили друг друга во время прощания в аэропорту Астаны.
Дарья Ситникова 29-05-2026 22:45
© Фото: Telegram/aqorda_resmi © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан, президент Касым-Жомарт Токаев проводил его в аэропорту Астаны. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента России Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан», - сказано в материале.

В аэропорту вывесили флаги России и Казахстана. Кроме того, был выстроен почетный караул.

Напомним, Владимир Путин находился в Казахстане в течение трех дней. Накануне российский лидер вместе с руководителями делегаций стран Евразийского экономического союза посетил в Астане выставку, посвященную проектам в области цифровых технологий.

Сегодня, 29 мая, он принял участие в Высшем совете организации. За круглым столом во Дворце Независимости находились российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров. Армению представлял вице-премьер республики Мгер Григорян.

