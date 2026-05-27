Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Самолет российского лидера приземлился в Астане. Там президента России встретил его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

Визит продлится три дня. В программе предусмотрены неформальный обед с президентом Казахстана, а также переговоры на высшем уровне между двумя странами. Помимо этого, российский лидер примет участие в заседаниях Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Визит Путина в Казахстан станет вторым за время его президентства, подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков. Это не соответствует протокольной практике, предусматривающей один официальный визит за президентский срок. По словам Ушакова, такое решение было принято в связи с хорошими отношениями между двумя странами.

Перед визитом российский лидер опубликовал в газете «Казахстанская правда» статью под названием «Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии». В ней Путин подчеркнул, что между двумя странами сложились глубокие и искренние узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.