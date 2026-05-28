Путин посетил в Астане выставку о цифровых технологиях в ЕАЭС

На площадке представлены реальные цифровые инструменты, способствующие развитию экономической интеграции.
Владимир Рубанов 28-05-2026 20:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин вместе с руководителями делегаций стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) посетил в Астане выставку, посвященную проектам в области цифровых технологий. Экспозиция «Развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС» открыта в Центре искусственного интеллекта, открытом в Астане в 2025 году.

Выставка организована в рамках V Евразийского экономического форума, где главы делегаций выступили с докладами. На площадке представлены реальные цифровые инструменты, способствующие развитию экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

На экспозиции Евразийской экономической комиссии представлены возможности Интегрированной информационной системы (ИИС) Евразийского экономического союза. Эта система является технологической основой цифровой интеграции в рамках союза. Она обеспечивает обмен важными данными через защищенные каналы.

Посетители могут ознакомиться с функционированием цифровой инфраструктуры, связывающей уполномоченные органы всех пяти государств ЕАЭС. Второй блок выставки посвящен пилотным проектам в области искусственного интеллекта. Евразийская экономическая комиссия демонстрирует результаты уже запущенных, но еще не внедренных экспериментальных инициатив. Это позволяет оценить их потенциал до возможного масштабирования.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев дал разъяснения о стенде России. Он показал презентацию, в которой отражены результаты применения искусственного интеллекта в России.

Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

#Выставка #форум #Владимир Путин #ЕАЭС #Казахстан #Астана #государственный визит
