Путин заявил об интересе многих стран к сотрудничеству с ЕАЭС

Многие страны проявляют интерес к сотрудничеству к ЕАЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Союз открыт к конструктивному и равноправному сотрудничеству с зарубежными государствами. Кроме того, круг партнеров ЕАЭС постоянно расширяется.

Также глава государства подчеркнул, что Евразийский экономический союз функционирует успешно, но не останавливается на достигнутом и продолжает развиваться.Так, на территории объединения формируется полноценное, всеобъемлющее экономическое пространство.

Путин добавил, что плотная евразийская интеграция приносит реальную пользу каждой стране, входящей в ЕАЭС. Известно, что практически все расчеты между странами Союза идут в национальных валютах. Благодаря этому торговля внутри объединения надежно защищена от внешних факторов.