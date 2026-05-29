Путин заявил об интересе многих стран к сотрудничеству с ЕАЭС

Российский президент подчеркнул, что ЕАЭС открыт к равноправному сотрудничеству с зарубежными государствами.
Виктория Бокий 29-05-2026 13:29
© Фото: Alexander Kazakov, Russian Govern, Globallookpress

Многие страны проявляют интерес к сотрудничеству к ЕАЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Союз открыт к конструктивному и равноправному сотрудничеству с зарубежными государствами. Кроме того, круг партнеров ЕАЭС постоянно расширяется.

Также глава государства подчеркнул, что Евразийский экономический союз функционирует успешно, но не останавливается на достигнутом и продолжает развиваться.Так, на территории объединения формируется полноценное, всеобъемлющее экономическое пространство.

Путин добавил, что плотная евразийская интеграция приносит реальную пользу каждой стране, входящей в ЕАЭС. Известно, что практически все расчеты между странами Союза идут в национальных валютах. Благодаря этому торговля внутри объединения надежно защищена от внешних факторов.

#Экономика #Владимир Путин #ЕАЭС #Сотрудничество #евразийская интеграция
