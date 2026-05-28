Владимир Зеленский осознанно оскорбил Варшаву, решив назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА*». Об этом заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.

«Резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно», - написал он в социальной сети Х.

По его словам, такое решение Зеленского - открытый плевок в лицо каждому поляку и прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков. Он подчеркнул, что это решение является «чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь», пишет RT.

В Польше ранее возмутились маршем во Львове, где использовалась символика 14-ой гренадерской дивизии Ваффен-СС «Галичина». Польский Институт национальной памяти напомнил о Волынской резне, трагедии в Гуте Пеняцкой и украинском националистическом движении того времени.

В начале года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Уточняется, что украинцев лишат доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.