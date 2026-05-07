В Польше возмутились маршем во Львове, где использовалась символика 14-ой гренадерской дивизии Ваффен-СС «Галичина». Об этом сообщил польский Институт национальной памяти.

14-ая гренадерская дивизия Ваффен-СС «Галичина» - тактическое соединение войск СС нацистской Германии, сформированное в основном из украинских добровольцев Галиции. Дивизия активно участвовала в боевых действиях во Второй мировой войне в 1943-1945 годах.

«Любые формы прославления подобных формирований подрывают принципы честной исторической памяти и диалога», - отметили в ведомстве.

Польский Институт национальной памяти напомнил о Волынской резне, трагедии в Гуте Пеняцкой и украинском националистическом движении того времени. В 2020 году Окружной административный суд Киева признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Варшава страдает «исторической амнезией», говоря о взятии Берлина якобы польскими войсками. Захарова подчеркнула, что в отличие от польских властей, которые снесли памятники советским воинам-освободителям, Россия тщательно бережет монументы польским героям, сражавшимся с нацистами.