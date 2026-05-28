Самолеты окрасили небо над Астаной в цвета российского триколора в честь визита президента РФ Владимира Путина. В городе прошла церемония официальной встречи почетного гостя.

Сегодня утром начался официальный саммит российского и казахстанского лидеров Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Торжественная церемония встречи прошла во Дворце Независимости в Астане.

Президента России встретили почетным караулом и военным оркестром. В зале официальных встреч дворца продолжилась торжественная церемония. Путин и Токаев также поприветствовали делегации двух государств.

Российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом накануне, он продлится три дня. В рамках двусторонних переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах.

Это второй визит Путина в Казахстан за время его президентства. Ранее помощник президента Юрий Ушаков отметил, что это не соответствует протокольной практике и подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений между официальными Москвой и Астаной.