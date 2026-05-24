В Кремле раскрыли детали госвизита Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Казахстан. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, встречать главу государства в аэропорту будет Касым-Жомарт Токаев. Государственный визит Путина в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике, что подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений между официальными Москвой и Астаной, уточнил Ушаков.

«Владимир Путин прибудет в столицу Казахстана во второй половине дня 27 мая, очевидно, вечером. В аэропорту его будет встречать президент Казахстана Токаев», - рассказал дипломат.

Программа визита насыщенная, подчеркнул Ушаков. В среду президенты встретятся и пообщаются в формате тет-а-тет, после чего проведут неформальный дружеский обед. В четверг, 28 мая, Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры ЕАЭС в Астане в узком составе обсудят среди прочего планы Армении по вступлению в Евросоюз.

Российская делегация насчитывает более 30 человек. Среди них - ключевые министры и представители крупных промышленных компаний. После подписания пакета документов Путин и Токаев выйдут к прессе.

Последняя очная встреча лидеров России и Казахстана состоялась недавно в Москве. Токаев посетил торжественные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Путин принял гостя в Кремле. Он поблагодарил Токаева за визит и подчеркнул, что события военных лет имеют к нашим странам непосредственное отношение.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь поблагодарил за теплый прием и отметил особое значение Дня Победы. Он напомнил о роли СССР в становлении послевоенного миропорядка и назвал Советское государство фактическим организатором ООН.