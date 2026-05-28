МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Церемония официальной встречи Путина началась в Астане

После официальной части лидеры двух государств проведут переговоры.
Виктория Бокий 28-05-2026 09:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина началась во Дворце Независимости в Астане. Российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом. 

У кортежа Путина встретил его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. После этого главы двух государств поприветствовали делегации России и Казахстана. В это время в зале дворца звучали гимны двух стран.

После официальной части лидеры проведут переговоры. Планируется, что стороны рассмотрят и обсудят ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Напомним, у Владимира Путина запланирована трехдневная поездка в Казахстан. Накануне он уже провел неформальную беседу с Токаевым. 

Несколько дней назад помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали госвизита Владимира Путина в Казахстан. Он отметил, что государственный визит российского лидера в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике, что подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений между Москвой и Астаной.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев #Астана #дворец независимости #государственный визит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 