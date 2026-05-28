Церемония официальной встречи Путина началась в Астане

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина началась во Дворце Независимости в Астане. Российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом.

У кортежа Путина встретил его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. После этого главы двух государств поприветствовали делегации России и Казахстана. В это время в зале дворца звучали гимны двух стран.

После официальной части лидеры проведут переговоры. Планируется, что стороны рассмотрят и обсудят ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Напомним, у Владимира Путина запланирована трехдневная поездка в Казахстан. Накануне он уже провел неформальную беседу с Токаевым.

Несколько дней назад помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали госвизита Владимира Путина в Казахстан. Он отметил, что государственный визит российского лидера в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике, что подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений между Москвой и Астаной.