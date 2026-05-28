Кудь-Сверчков из открытого космоса сообщил маме, что «надел шапку»

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал табличку с надписью «Мама, я надел шапку» во время выхода в открытый космос. Соответствующие кадры опубликовал Роскосмос.

Кудь-Сверчков вышел в открытый космос с другим космонавтом Сергеем Микаевым в 17:17 по московскому времени. Они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц» по изучению вспышек на Солнце. После этого они переместились на модуль «Наука» для работы с оборудованием эксперимента «Экран-М» о выращиванию полупроводниковых кристаллов.

Затем космонавты сняли с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями, семенами и защитными оболочками ракообразных, которые пробыли в открытом космосе почти пять лет. Это первый выход по российской программе в этом году. В карьере Кудь-Сверчкова он второй и первый у Микаева.

Отечественные космонавты совершили 176 выходов в открытый космос с 18 марта 1965 года, когда его первым в истории осуществил Алексей Леонов во время полета на корабле «Восход-2». В пресс-службе Роскосмоса отметили, что 171 выход был сделан в отечественных скафандрах. По российской программе на МКС было проведено 75 выходов.

Всего в мире был выполнен 491 выход в открытый космос. Кроме советских и российских космонавтов в них приняли участие представители Британии, Соединенных Штатов, Канады, Швеции, Франции, Германии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Италии и Китая.