Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос

Российские космонавты станции Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили выход в открытый космос, во время которого была установлена аппаратура для изучения вспышек на Солнце. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос»

«Выход в открытый космос завершен. Космонавты "Роскосмоса" выполнили все задачи выхода», - сказано в их Telegram-канале.

Астронавты за шесть часов и шесть минут работы за бортом выполнили ряд задач по научной программе полета МКС. Они установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце – Терагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента МКС.

Космонавты также выполнили демонтаж кассеты космического эксперимента «Экран-М». Кроме того, сняли и забрали на станцию контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск».

Как рассказали в госкорпорации, внутри контейнера были образцы микроорганизмов. Они находились длительное время в космосе.

Для Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева это первый выход в открытый космос с МКС в 2026 году. Ориентировочно, они должны были провести вне станции 5,5 часов.