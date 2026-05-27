Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Роскосмос. Это их первый выход в 2026 году.

Во время миссии члены экипажа установят научную аппаратуру для эксперимента «Солнце - Терагерц» на модуле «Звезда», продолжат работы по эксперименту «Экран-М», а также демонтируют и перенесут на станцию контейнер эксперимента «Биориск». Работа космонавтов вне станции продлится около пяти с половиной часов.

Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев уже совершили 176 выходов в открытый космос. Из них 75 выходов прошли в рамках российской программы МКС. В Роскосмосе отметили, что 171 из этих выходов был выполнен в отечественных скафандрах. В мире зарегистрирован 491 выход в открытый космос с участием космонавтов из 12 стран, включая Россию.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к Международной космической станции. На его борту находилось свыше 2,5 тонны различных грузов, среди которых новый скафандр «Орлан-МКС», предназначенный для выходов в открытый космос.