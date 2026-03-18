Опубликованы фото о подготовке к первому выходу в открытый космос

Впервые в истории эту работу проделал 61 год назад экипаж, в который входили Павел Беляев и Алексей Леонов.
Владимир Рубанов 18-03-2026 11:12
© Фото: roscosmos_gk, Telegram

Роскосмос опубликовал фото о подготовке к первому в истории выходу в открытый космос советских космонавтов. Эту работу проделал 61 год назад экипаж, в который входили Павел Беляев и Алексей Леонов.

Корабль «Восход-2» отправился с космодрома Байконур 18 марта 1965 года. Через 90 минут после старта на втором витке вокруг Земли Алексей Леонов впервые в истории человечества покинул корабль в скафандре и провел в космосе 12 минут 9 секунд. Он удалился от корабля на расстояние до пяти метров. Павел Беляев, оставшийся внутри, объявил: «Внимание! Человек вышел в космическое пространство!»

Для этого исторического события инженеры Конструкторского бюро опытного завода №918 (ныне НПП «Звезда») разработали уникальный скафандр «Беркут» и шлюзовую камеру «Волга». Эти первые шаги человека за пределы космического корабля стали настоящим прорывом для всего человечества. С тех пор выходы в открытый космос стали более длительными и сложными, а задачи, которые решаются вне корабля, значительно усложнились.

Сегодня такие операции могут продолжаться до девяти часов. Они включают работу с высокотехнологичным оборудованием.

#Наука #в стране и мире #космос #роскосмос #открытый космос #Алексей Леонов #Павел Беляев #«Восход-2»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
