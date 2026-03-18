Опубликованы фото о подготовке к первому выходу в открытый космос

Роскосмос опубликовал фото о подготовке к первому в истории выходу в открытый космос советских космонавтов. Эту работу проделал 61 год назад экипаж, в который входили Павел Беляев и Алексей Леонов.

Корабль «Восход-2» отправился с космодрома Байконур 18 марта 1965 года. Через 90 минут после старта на втором витке вокруг Земли Алексей Леонов впервые в истории человечества покинул корабль в скафандре и провел в космосе 12 минут 9 секунд. Он удалился от корабля на расстояние до пяти метров. Павел Беляев, оставшийся внутри, объявил: «Внимание! Человек вышел в космическое пространство!»

Для этого исторического события инженеры Конструкторского бюро опытного завода №918 (ныне НПП «Звезда») разработали уникальный скафандр «Беркут» и шлюзовую камеру «Волга». Эти первые шаги человека за пределы космического корабля стали настоящим прорывом для всего человечества. С тех пор выходы в открытый космос стали более длительными и сложными, а задачи, которые решаются вне корабля, значительно усложнились.

Сегодня такие операции могут продолжаться до девяти часов. Они включают работу с высокотехнологичным оборудованием.